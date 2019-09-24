İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evine ekmek götürürken otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Erzincan’da evine ekmek götürürken otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Erzincan'da evine ekmek götürürken otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza mahallinde motosikletin direksiyonuna poşet içerisinde asılı 2 ekmek görenleri üzdü.



Kaza, bugün gece saatlerinde Erzincan merkez Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavşakta plakasız elektrikli motosiklet ile 25 EL 885 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kaza mahallinde polis ekipleri inceleme yaparken motosikletin direksiyonuna poşet içerisinde asılı 2 ekmek objektiflere yansıdı. Yaralı sürücünün işten çıkıp fırından ekmek aldıktan sonra evine gitmek için yola koyulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.