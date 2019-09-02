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Eylül ayı meclis toplantıları başladı

Erzincan İl Genel Meclisi eylül ayı toplantıları başladı.

Bekir Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen oturumlarda Erzincan genelinde sezon itibari ile devam eden yatırımlar projeler görüşüldü.


5 gün sürecek olan İl Genel Meclisi toplantıları Meclis Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında gerçekleşiyor. İlçelerde ve köylerde yapımına başlanılan ve devam eden yatırımların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların projelerin görüşüleceği toplantılar öncesinde konuşan Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, eylül ayı toplantılarının hayırlı olması temennisinde bulundu.


Yıldız, “Tüm siyasi partilerimizin meclis üyelerimizin birlik ve beraberliği ile tarım, hayvancılık, eğitim konusunda, okulların tamiri ve bakımı konusunda desteklerimiz tüm hızıyla sürüyor. Bunun yanı sıra bu yıl yaptığımız yatırım programı ile köylerimizin eksiklerini tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.

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