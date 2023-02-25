EYUDER'den depremzede öğrencilere kırtasiye yardımı

Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği Erzincan temsilcili tarafından “Bir Çocuk Gülsün Dünya Gülsün” adı altında Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Erzincan'a gelen ailelerin eğitim gören çocuklarına yönelik kırtasiye ve oyuncak yardım kampanyası düzenlendi. Yardım kampanyasına katılan hayırseverlerin desteğiyle ilk olarak Kemaliye ilçesindeki depremzede öğrencilere 80 okul çantası ve kırtasiye yardımı yapıldı. Düzenlenen yardım kampanyası hakkında bilgi veren Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği Erzincan İl temsilcisi Canan Köse Kütük, deprem felaketi yaşayıp Erzincan'a gelen, öğrencilere bir nebze katkıda bulunmak amacıyla böyle bir kampanya düzenlediklerini belirtti. EYUDER Erzincan İl Temsilcisi Kütük sözlerine şöyle devam etti: “Düzenlediğimiz yardım kampanyasına ilgi büyük oldu. Bu kampanya çerçevesinde 200 çanta ve kırtasiye malzemesi temin edildi. Desteklerinden dolayı hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Toplanan yardımlar Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde İlk olarak Kemaliye ilçemizde bulunan depremzede öğrencilerimize ulaştırıldı. Burada 80 öğrencimize okul çantası ve kırtasiye ve malzemesi hediye ettik. Öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Kampanyamızın adına yakışır bir çalışma oldu. EYUDER olarak Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde yardım çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyük bir felaketin ardından eğitimlerine devam eden bu çocuklarımız için elimizden gelen tüm desteği sağlamayı sürdüreceğiz.”

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise, düzenlenen yardım kampanyasından dolayı EYUDER Erzincan İl Temsilciliğine teşekkür etti.