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Ezanı güzel okuma ve etkili hutbe sunumu yarışması yapıldı

Erzincan’da ezanı güzel okuma ve etkili hutbe sunumu il birinciliği yarışması yapıldı.

Erzincan'da ezanı güzel okuma ve etkili hutbe sunumu il birinciliği yarışması yapıldı.


2019 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle il merkezi ve ilçelerde yapılan yarışmalar sonucunda birinci olarak gelen din görevlileri arasında ezanı güzel okuma ve etkili hutbe sunumu il birinciliği yarışması yapıldı. Camii Kebir Camisinde Komisyon Başkanlığını İl Müftü Yardımcısı Serdar Buğday'ın yaptığı yarışmada, 4/B sözleşmeli Erzincan Bahceyazı Köyü Camii İmam Hatibi Recai Aymaz ezanı güzel okuma yarışmasında birinci oldu.


Etkili hutbe sunumu yarışmasında ise Erzincan Üniversitesi Camii adına katılan Yunus Emre Kılıç birinci olarak bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı.

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