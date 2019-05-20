İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fabrika voleybol, yeni okulunu Erzincan'da açtı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından kurulan ve Türkiye’de; 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol, yeni okulunu Erzincan’da açtı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından kurulan ve Türkiye'de; 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol, yeni okulunu Erzincan'da açtı.


Fabrika voleybolun Erzincan'daki okulunun açılışı, Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşti. Erzincan Merkez Spor Salonu'na kurulan mini voleybol sahalarında, çocuklar unutulmaz bir gün yaşadılar. Okulların 6-12 yaş arası öğrencileri ve ailelerin ücretsiz katılabildiği Fabrika Voleybol Okul açılışında, Türkiye Voleybol Federasyonu sürpriz hediyeler dağıttı. Erzincan Fabrika Voleybol Okulu, eğitim faaliyetlerini her hafta sonu Cumartesi-Pazar günleri sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.