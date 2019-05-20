Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından kurulan ve Türkiye'de; 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol, yeni okulunu Erzincan'da açtı.

Fabrika voleybolun Erzincan'daki okulunun açılışı, Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşti. Erzincan Merkez Spor Salonu'na kurulan mini voleybol sahalarında, çocuklar unutulmaz bir gün yaşadılar. Okulların 6-12 yaş arası öğrencileri ve ailelerin ücretsiz katılabildiği Fabrika Voleybol Okul açılışında, Türkiye Voleybol Federasyonu sürpriz hediyeler dağıttı. Erzincan Fabrika Voleybol Okulu, eğitim faaliyetlerini her hafta sonu Cumartesi-Pazar günleri sürdürecek.