Fanatik taraftar adeta maçı yaşadı

Erzincan'da 24Erzincanspor ile Bayburt Özel İdare Spor arasında oynanan futbol müsabakasında adeta maçı yaşayarak kendinden geçen küçük taraftar, izleyenleri gülümsetti. Babasıyla birlikte Erzincan 13 Şubat Şehir Stadına gelen Abdulmuttalip Yılmaz isimli taraftar, başka bir taraftar tarafından görüntülendi. Bir yandan çekirdek yerken diğer yandan futbolculara taktik veren, eleştiren, kızan, ardından gol sevinci yaşayan ve hakeme maçı bitirmesi için yalvaran küçük taraftar, maç sonunda galibiyet sevincini çalan müzik eşliğinde oynayarak kutladı. Görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.