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Faydaları saymakla bitmeyen balık yemlerinde kullanılacak

Doğu Anadolu illerinde yaz aylarının vazgeçilmezlerinden olan çaşır bitkisi, insanlara şifa dağıtırken balık yemlerinde kullanılacak.


Birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtilen çaşır vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Yaz mevsimine yaklaşılırken çaşır bitkisine talepte artıyor. Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhammed Atamanalp ve ekibi, yaptıkları çalışma ile çaşırı, ilk kez dünya literatürüne soktu. Prof. Dr. Muhammed Atamanalp ve ekibi, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği araştırmacıları yaptıkları ortak çalışmadan elde ettikleri sonuçlarla birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtilen çaşırı, su ürünleri alanında ilk defa dünya literatürüne kazandırmış oldu.


Atatürk Üniversitesi bünyesinde yayın yapan Gazete Atatük adlı yayın organında da yayımlanan makaleye göre; Doğu Anadolu Bölgesinde ağız tadı alışkanlığından dolayı yoğun tüketilen çaşırın insan gıdası olmasının yanısıra balık yemlerinde de yem katkı maddesi olarak kullanılabileceği yapılan çalışma ile ortaya konuldu. Araştırma sonucunda çaşırın yüksek miktarda antioksidan içeriğine sahip olduğu, mineral madde yönünden de zengin olduğu, farklı analiz teknikleri kullanılarak belirlendi. Besinsel değerinin yüksek olduğu ortaya konulan çaşırın bundan sonraki çalışmalarda ambalajlı su ürünlerinin raf ömrünün uzatılmasına katkısı olup olmadığına bakılacak.

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