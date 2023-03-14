Fedakâr sağlık çalışanları, depremzede çocukları bir an olsun yalnız bırakmıyor

‘Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından deprem bölgesinde yaraların sarılması için seferberlik sürüyor. Depremin ilk gününden beri sahada görev yapan vefakâr sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramında da depremzede çocukların, vatandaşların yardımına koşmayı sürdürüyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı köylerde görev yapan sağlık ekipleri depremzede çocukları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Eskişehir'den deprem bölgesine gönüllü olarak ikinci kez göreve giden Gökçe hemşire, çocukların hem umudu hem en yakın arkadaşı oldu.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından ilk olarak Gaziantep'in Nurdağı ilçesine giden, buradaki görev bitiminin ardından da ikinci kez gönüllü olarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gidip görevi sürdüren Eskişehir 112 ekibinden sağlık çalışanları, depremzede vatandaşların umut ışıkları oldu. İlçeye bağlı köylerde hem sağlık hem de yardım ihtiyacını karşılayan sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramında depremzede çocuklarla hemhal oldu. Köylerde eksiklik bulunan ihtiyaçları not edip Sağlık Bakanlığından talep eden sağlıkçılar, tamamlanan ihtiyaçları yeniden köylere gidip kendi elleriyle dağıttılar.

Depremzede vatandaşların adeta ailesi olan sağlıkçılar, yaşanan afetten sonra acılı insanların yaralarının sarılması için tüm gayreti göstermeye çalıştıklarını belirttiler.

“Depremzede çocukların Gökçe ablası”

Reyhanlı'da görev yapan Eskişehir 112 ekip sorumlusu Acil Tıp Teknisyeni Gökçe Doğan, depremzede çocukların hem umudu hem en yakın arkadaşı oldu. Deprem psikolojisini atlatmaları için özellikle çocukları bir an yalnız bırakmayan Gökçe Doğan, imkânlar dâhilinde ekip arkadaşlarıyla birlikte yardımda bulunmayı da ihmal etmiyor. Çocukların gönülden sevgisini kazanarak onların ‘Gökçe ablası' olan Doğan, şeker ve çikolata da dağıtarak bir nebzede olsa küçüklerin yüzünde tebessüm oluşmasını sağlıyor.

Sağlık hizmetlerinin yanı sıra çocuklarla oyun oynayıp, küçük kuzuları seven sağlıkçılar vatandaşların takdirini topladı.

Acil Tıp Teknisyeni Gökçe Doğan, “Yaşanan depremlerin ardından deprem bölgesinde görevimizi sürdürüyoruz. İlk Nurdağı'nda görev yaptık. Değişimden sonra ikinci kez gönüllü olarak Hatay'a geldik. Reyhanlı ilçesine bağlı köylere sağlık hizmeti götürmeye gayret ediyoruz. Depremzede çocuklarla arkadaş olduk. Onların yüzlerinin gülmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Devletimiz sağ olsun. Yaraların sarılması için tüm kurum kuruluşlarıyla sahada arkadaşlarımız. Sağlık Bakanlığımızdan bulunduğumuz talepler gönderiliyor bizler de depremzede vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. 14 Mart Tıp Bayramında bu günümüzü ilk kutlayan çocuklar oldu. Çocuklarla neşeli vakit geçirmeye çalışıyoruz.” dedi.