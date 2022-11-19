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Fidanlar toprakla buluştu

Erzincan’da Yeşilay’ın organize ettiği programla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Erzincan'da Yeşilay'ın organize ettiği programla fidanlar toprakla buluşturuldu.


Yeşilay Derneği Erzincan Şubesi tarafından Akciğer Kanseri farkındalık ayı çerçevesinde Esentepe mevkii'nde “Yeşilay ile Nefes Ol” sloganıyla fidan dikimi etkinliği düzenlendi.


Etkinliğe Vali Mehmet Makas, Yeşilay Derneği Erzincan Şube Başkanı Bilal Selçuk, dernek yöneticileri, Yeşilay gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.


Düzenlenen fidan dikimi etkinliğinde gönüllüler ve öğrenciler onlarca fidanı toprakla buluşturdu.

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