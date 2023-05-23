Filede yarı final mücadelesi

Okul sporlarının 2022-2023 sezonu faaliyet programında yer alan küçük kızlar, küçük erkekler voleybol yarı final müsabakaları Erzincan'da başladı.

Okul Sporları küçük kızlar, küçük erkekler voleybol yarı final müsabakaları 7 ilden erkek takım, 8 ilden kız takım olmak üzere toplam 15 takımın katılımıyla Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Spor Salonunda başladı. Turnuvanın yarı finalinde takımlar çekişmeli geçen maçlarda bir birine üstünlük sağlamaya çalıştı.

22-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında devam edecek olan müsabakalarda, kız takımlarının maçları Merkez Spor Salonunda yapılırken, erkek takımların müsabakaları ise Yıldırım Akbulut Spor Salonunda yapılıyor.