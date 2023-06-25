Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri sırasında Fırat Nehrinde su sporu yapan vatandaşların bindiği muzun devrilme anı kameraya yansıdı.

Kemaliye'de düzenlenen 44. Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri sürüyor. Şenlikler dahilinde dağ bisikleti yarışı, Via Ferrata parkur tırmanışı, dikey kilometre koşusu ve su sporları gerçekleşiyor.

Yağan yağmurlarla birlikte debisi artan Fırat Nehrinde yapılan su sporları renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar teknenin arkasına halatla bağlanan muza binip gönüllerince eğlendi. Su sporu yapan vatandaşların bindiği muzun devrilme anı ise kameraya yansıdı. Devrilen muzun üzerinden nehre düşen vatandaşlar yüzerek tekrardan eğlenceli anlara devam ettiler.