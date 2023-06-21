Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında imzalanan protokol gereğince ekmek ve ekmek çeşitlerinin üretiminde, dağıtımında ve satışında çalışan personelin, fırın hijyeni konularında eğitimlerini sağlamak amacıyla Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun temsilcilerinin de katılımıyla "Fırın Hijyen Eğitimi" düzenlendi.

Esnaf ve Sanatkarlar Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Koordinatörü Kenan Kal, Erzincan Fırıncılar Odası Başkanı Alaattin Macit, Gıda ve Yem Şube Müdürü Eyyup Aytaç ile fırıncılar ve 136 fırın çalışanı katıldı.

Gıda ve Yem Şube Müdürü Eyyup Aytaç fırıncılıkta hijyenin önemine vurgu yaparken fırıncılardan ekmek israfı konusunda duyarlı olmalarını isteyerek, "Fırınlarda çalışan herkesin hijyen eğitimi alması gerekmektedir. Bu sebeple Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Bakanlığımızın arasında gerçekleştirilen protokol gereği düzenlenen bu eğitimleri çok önemsiyoruz. Toplum olarak ekmek sofralarımızın olmazsa olmazı. Fırın, ekmek demek. Ekmek de özellikle bizim toplumumuz için hava ve su kadar vazgeçilmez bir unsur. Toplum olarak ekmek sofralarımızın olmazsa olmazı. Bunun için ekmek sağlığı da en az su sağlığı kadar çok önemli. Bu nedenle aslında sizlerde kutsal bir iş yapıyorsunuz. Bu önemli ve kutsal görevi daha iyi yapmak için hijyen konusuna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sizler insan sağlığının temel unsur olduğu bir iş yapıyorsunuz. Erzincan olarak bu konuda çok iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız sizlere bu konuda yapılan eksiklikleri detaylı bir şekilde anlatacak. Anlatılacak kurallara uymak son derece önemlidir" dedi.

Tek oturum halinde gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde görevli Gıda Mühendisi Özge Şahintürk tarafından personel-çalışan hijyeni, işletme hijyeni, kullanılan alet ve ekipmanların hijyeni, kullanılan hammaddelerin ve son ürünün uygun hijyen kurallarında üretimi, depolanması, nakliyesi ve satışa sunulması temel başlıkları altında gıdalardaki zararlı maddeler, iş yeri ve ekipman hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon, gıda enfeksiyonu ve zehirlenmeleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile ilgili gıda mevzuatı, ekmek üretiminde dikkat edilmesi gereken üretim teknikleri, el yıkama, maske ve bone kullanımı ile ekmek israfının azaltılması için alınacak tedbirler konularında bilgiler verildi.