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Fotoğraf Sanatçısı Özgünaydın deneyimlerini paylaştı

Erzincan Valiliğinin öncülüğünde fotoğraf sanatçısı Lütfi Özgünaydın tarafından Erzincan’ın doğal, kültürel ve turizm değerlerine yönelik söyleşi gerçekleştirildi.

Erzincan Valiliğinin öncülüğünde fotoğraf sanatçısı Lütfi Özgünaydın tarafından Erzincan'ın doğal, kültürel ve turizm değerlerine yönelik söyleşi gerçekleştirildi.


Müftülük Konferans salonunda düzenlenen programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve sanatseverler katıldı. Sanatçı Özgünaydın gerçekleştirdiği söyleşisinde Erzincan'ın çeşitli bölgelerinde çekmiş olduğu fotoğrafları sergileyerek, edebiyatın ve okumanın önemine değindi.


Söyleşisinde edebiyat zevkine, sanat ve estetik hevesine, okuma ve yazma hazzına yönelik deneyimlerini paylaşan Sanatçı Özgünaydın, tüm sanatseverlere katılımları için teşekkürlerini iletti.

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