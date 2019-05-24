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Freni boşalan kamyon otomobile vurarak durabildi

Erzincan’da freni boşalan kamyon, bir otomobile çarparak durabildi.

Erzincan'da freni boşalan kamyon, bir otomobile çarparak durabildi.


Kaza, Erzincan'ın merkezde bulunan Dede Korkut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır ve kamyonlara yasak olan Erzincan Belediyesine ait ücretsiz otoparka çekilen 24 DV 497 plakalı kamyon nedeni henüz bilinmeyen bir arızan dolayı freni boşalarak, trafiğin işlek olduğu Dede Korkut Caddes'ne girdi. Ardından yol kenarında park halinde bulunan 24 FA 874 plakalı otomobile çarparak durabildi.



Cadde üzerinde kimsenin olmaması can kaybını önlerken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Kaza sonrası olay yerine gelen kamyonet sahibi Hasan Koyun şaşkınlıkla aracının ısınmadan ötürü freninin boşaldığını ifade etti. Kaza yerine çağrılan otomobil sürücü ise hurdaya dönen otomobili gördüğü esnada şaşkına döndü. Otomobilini park ettikten sonra bankaya gittiğini ifade eden otomobil sürücüsü ise geldiğinde aracının tamamen hurdaya döndüğünü söyledi.


Kaza sonrası trafiği kapatan kamyon tekrardan otoparka çekilirken, polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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