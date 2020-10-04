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Freni patlayan tır kaçış rampasında durdu

Erzincan’da freni patlayan tır, büyük bir olaya sebebiyet vermeden yoldan çıkarak kaçış rampasında durdu.

Erzincan'da freni patlayan tır, büyük bir olaya sebebiyet vermeden yoldan çıkarak kaçış rampasında durdu.


Kaza, Sakaltutan Geçidi mevkiinde meydana geldi. Sivas istikametinden Erzincan yönüne gelen yabancı plakalı tırın rampa aşağı freni patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybetmemek için sürücü büyük çaba sarf etti. Sürücünün de mahiyetiyle tır kaçış rampasına yöneldi. Yoldan çıkan tır kaçış rampasında bir süre gittikten sonra durdu.


Araçta herhangi bir hasar oluşmazken sürücüde kazayı yara almadan atlattı.

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