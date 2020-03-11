Futsal Yıldız Erkekler müsabakaları başladı

Erzincan'da okul sporları 2020 faaliyetleri kapsamında Futsal Yıldız Erkekler İl birinciliği müsabakaları başladı. Müsabakalarda 4 grupta 20 takım mücadele edecek.

Okul sporlarının 2019-2020 eğitim öğretim yılı faaliyetleri kapsamında Futsal Yıldız Erkekler İl birinciliği müsabakaları başladı. Erzincan Merkez Spor Salonunda başlayan müsabakalarda 4 grupta 20 takım mücadele edecek. Çekişmeli geçen müsabakalarda takımlar isimlerini finale yazdırmak için tüm hünerlerini sergileyecek.

Müsabakalara 4 grupta 20 futsal takımı katılıyor. A grubunda Munzur Ortokulu, Şehit Jandarma er Fatih Çaybaşı Ortaokulu, Çadırkaya Şehit Binbaşı Ümit Çelik Ortaokulu, Bayırbağ Ortaokulu ve Şehit Astsubay U. Fetih Özdemir Ortaokulu yer alırken, B grubunda Üzümlü Ortaokulu, Yalınca Ortaokulu, Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu, Kavakyolu Orgeneral S. Demircioğlu Ortaokulu ve Akyazı Şehit Er Mesut Koyun Ortaokulu mücadele verecek. C grubunda da Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu, Kemah Necatibey Ortaokulu, Mehmetçik Ortaokulu, Ulalar 75. Yıl Bayrak Ortaokulu ve 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu mücadele ederken, D grubunda ise Özel fidem Ortaokulu, Yaylabaşı Ortaokulu, Türk Telekom Binali Yıldırım Ortaokulu, İMKB Müşir Zekipaşa Ortaokulu ve İliç Ortaokulu mücadele edecek.