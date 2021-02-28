Gara şehidinin üniversite diploması ailesine teslim edildi

Diyarbakır-Lice kara yolunda Ağustos 2015'te kaçırılan ve Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Er Sedat Sorgun'un üniversite diploması, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent tarafından Erzurum'da yaşayan ailesine teslim edildi.

2013 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Programı Bölümünden mezun olan Gara şehidi Sedat Sorgun'un diploması ailesine teslim edildi.

Erzurum'da yaşayan Şehit Sorgun'un baba ocağını Jandarma Bölge Komutanı Semih Okyar ile birlikte ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Akın Levent, aileye diplomayı teslim etti.

Şehidin babası Nihat Sorgun, Rektör Levent'e ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.