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Gazeteciler Ankara'da buluştu

Ankara Gazeteciler Cemiyeti, İrlanda Büyük Elçiliğinin destekleri ile 5-6-7 Ekim tarihleri arasında Türkiye genelinde yerel basın mensuplarına yönelik eğitim programı düzenledi.


Düzenlenen programlara Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, İrlanda Büyük elçiliği İkinci Katip Jenny Quinn, Gazeteci Yusuf Kanlı, Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, Av. Tuncay Alemdaroğlu, Gazeteci Zeynep Gürcanlı, Gülin Çavuş ve Uzman Faruk Saygılı katılarak basın mensuplarına katılımcılara kendi alanlarında bilgiler aktardılar.


Düzenlenen eğitim programına Erzincan, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Sinop, Van, Denizli, Kayseri, İzmir, Artvin, Konya, Sakarya, Denizli ve Kilis'ten gazeteciler katıldı. Gazeteciler eğitim programının ardından katılım sertifikası aldılar.

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