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Gazetecilerden Erzincan İl Jandarma Komutanı Altıntaş'a ‘hayırlı olsun' ziyareti

Erzincan’a bir süre önce atanan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş’a gazeteciler ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Erzincan'a bir süre önce atanan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş'a gazeteciler ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Erzincan Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Muzaffer Koşan, İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, EGC Başkan yardımcısı ve Kazankaya gazetesi muhabiri İbrahim Gürler ve İHA muhabiri Selçuk Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş'ı makamında ziyaret etti.


EGC Başkanı Muzaffer Koşan, cemiyet çalışmaları hakkında bilgiler vererek, “Gazeteciler kamuyu aydınlatma, kamuya bilgi verme görevini üstlenmiş kişilerdir. Gazeteci, basın özgürlüğünü, halkın doğru haber alma, bilgi edinme hakkı adına dürüst biçimde kullanmak zorunluluğu vardır. Gazetecinin halka karşı sorumluluğu önemlidir. Gazetecinin özgürlüğünün içeriğini ve sınırlarını, öncelikle sorumlulukları ile meslek ilkeleri belirler.” dedi.


Erzincan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş'ta ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Sinop'tan Erzincan'a atandım. Erzincan Doğu'da birçok kişinin atama tercihleri arasında ilk sıralarda yer alan illerimizden birisi. Jandarma personeli olarak kente hizmet noktasında yoğun gayret sarf edeceğiz” diye konuştu.

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