Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Erzincan'da akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.

Erzincan'da aralıklı devam eden sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler birçok vatandaşı endişelendirse de seyir zevki yüksek görüntüler ortaya çıkardı. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken gökyüzünü ve geceyi aydınlattı. Görsel şöleni kaydetmek isteyen vatandaşlar da çektikleri video ve fotoğraflarla güzel kareler yakaladı.