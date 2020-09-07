Geçit Mahallesindeki su kaçağının tespiti için çalışmalar devam ediyor

Bu aşamada vatandaşların mağdur olmaması için su depolarına İtfaiye araçları ve tankerlerle su takviyesi yapılıyor.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Aksun, “Ekiplerimiz sorunu ivedi bir şekilde çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kaçağın olduğu nokta Kanal görüntüleme aracı ile tespit edilir edilmez gerekli olan tamirat çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Bu aşamada vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için su depolarına araçlarla su takviyesi yapılıyor. Hemşehrilerimize, çalışmalarımız esnasında gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.