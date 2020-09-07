İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geçit Mahallesindeki su kaçağının tespiti için çalışmalar devam ediyor

Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kanal izleme aracı ile Geçit Mahallesinde yaşanan su kaçağının bulunduğu noktayı tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.


Bu aşamada vatandaşların mağdur olmaması için su depolarına İtfaiye araçları ve tankerlerle su takviyesi yapılıyor.


Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Aksun, “Ekiplerimiz sorunu ivedi bir şekilde çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kaçağın olduğu nokta Kanal görüntüleme aracı ile tespit edilir edilmez gerekli olan tamirat çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Bu aşamada vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için su depolarına araçlarla su takviyesi yapılıyor. Hemşehrilerimize, çalışmalarımız esnasında gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.