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"Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni" için kayıtlar başladı

Erzincan Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Toplu Sünnet Şöleni bu yılda gerçekleşecek.

Erzincan Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Toplu Sünnet Şöleni bu yılda gerçekleşecek. Ağustos ayında yapılması planlanan Toplu Sünnet Şöleni için başvurular başladı.


Erzincan Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Geleneksel Sünnet Şöleni için kayıtlar başladı. Erzincan'da ikamet eden ve maddi imkanı bulunmayan çocuklar modern cerrahi yöntemlerle, steril koşullarda ücretsiz olarak sünnet ettirilecek.


Ağustos ayında yapılması planlanan ‘Geleneksel Sünnet Şöleni' ne başvurular 19 Haziran 2023 tarihine kadar Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne kayıt formu yoluyla yapılacak.


Anne babalar için erkek evlatlarının ilk mürüvvetini gördüğü, mutlu oldukları günlerden biri olarak hatıralarında kalacağını kaydeden Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Erzincan'da yaşayan çocuklarımızın bu mutluluklarını paylaşmaktan buna vesile olmaktan çok büyük bir haz duyuyorum. Bu geleneğimiz inşallah bundan sonraki yıllarda da devam edecektir." dedi.

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