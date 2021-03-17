Genç avukatın ölümü meslektaşlarını derinden üzdü! Barolardan tepki

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Daha ne kadar öleceğiz” dedi.

Aktürk, “İstanbul Barosuna kayıtlı meslektaşımız Avukat Ersin Arslan, görevini yaparken uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etti. Ailesinin, sevenlerinin ve hukuk camiasının başı sağ olsun” diye konuştu.

“Avukatlar, derdiniz ne olursa hukuksal açıdan başınız sıkıştığınızda başvurduğunuz insanlarız. Annemiz babamız, çoluğumuz çocuğumuz var, mutlu ve refah dolu gelecek beklentimiz var. Sizler gibi rızkımızın peşindeyiz.” diyen Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Ne yazık ki mesleğimizin mensuplarından da ekonomik sıkıntı çeken, icralık olanlarımız var ve o icralık olan avukatların evlerine, işyerlerine haciz memurlarıyla birlikte giden başka meslektaşlarımız var.

Yaşadıklarımız ne kadar acı olsa da, kimsenin yaşam hakkının elinden alınmaması gerektiğine inanan, insan ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların hukukla, yargıyla çözülmesi gerektiğini savunan, bu nedenle her fırsatta “hukukun üstünlüğü” diye haykıran biz avukatlar, hep baktığımız davalarla özdeş tutulup, sanki davanın tarafıymışız gibi görüldük ve saldırıya uğradık, dövüldük, bıçaklandık, silahla vurulduk.

Bugün de Gebze'de öldürüldük. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde icra ekibiyle birlikte bir eve hacze giden İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Avukat Ersin Arslan, ev sahibinin silahlı saldırısına maruz kalmıştır. Borçlu Y.Y. öldürmek kastıyla doğrudan göğsüne ateş etmiş, meslektaşımız kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetmiştir.

Acımız büyüktür. Hele ki henüz 27 yaşında olan genç meslektaşımız Avukat Ersin Arslan'ın, kendi dosyası olmamasına rağmen meslektaş dayanışması adına yetki belgesiyle gittiği haciz işleminde katledilmesi, acımızı tarifsiz bir mecraya sürüklemiştir. Avukatlara yönelik her saldırıdan sonra söyledik. Avukat, yargı mekanizmasının sacayağıdır; Hakim ve savcı nasıl korunuyorsa, avukat da öyle korunmalıdır dedik. Savunmanın kutsallığından bahisle, uygulama ve söylemlerle bu mesleğin mensuplarını hedef göstermeyin dedik. Gün gelecek sizin de avukata ihtiyacınız olacak dedik. Dinletemedik. Hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük. Daha ne kadar öldürüleceğiz? Gebze'de hayatını kaybeden genç meslektaşımız Avukat Ersin Arslan'a, Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve üyesi olduğu İstanbul Barosu Başkanlığı'nın şahsında tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor, gözaltına alındığını öğrendiğimiz saldırganın hukuk çerçevesinde en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında müdahale talebinde bulunacağımızı kamuoyuna duyururuz.” ifadelerine yer verdi.