Genç Çiftçi Projesi köye geri dönüşleri artırdı

Erzincan'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamındaki Genç Çiftçi Hibe Projesinden yararlanmaya hak kazananlar, köylerine dönmeye başladı.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 2016-2018 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan 30.000 TL Hibe Desteklemeli Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Projelerinin İşletme Ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

2017 yılı programından “Büyükbaş Hayvancılık Tesis Yapımı ve Büyükbaş Hayvan Temini” Projesi uygulayan Erzincan Merkez ilçeye bağlı Ergan Köyünden Ender Toprak'ın işletmesi ziyaret edildi.

Genç Çiftçi Ender Toprak 2017 yılına kadar İstanbul'da asgari ücret ile ağır şartlarda çalıştığını, Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan 30.000 TL Hibeli Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programını duyunca bu kapsamda Erzincan İl Müdürlüğüne Genç Çiftçi Projesi müracaatı yaparak 2017 yılında kendi köyü olan Ergan Köyüne dönüş yaptığını söyledi. Kendisine ait hayvancılık işletmesi de olmaması nedeniyle 30.000 TL Hibe Desteklemeli Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programından “Büyükbaş Hayvancılık Tesis Yapımı ve Büyükbaş Hayvan Temini Projesi” uyguladığını belirtti.Toprak, Genç Çiftçi Projesi kapsamında Büyükbaş Hayvan Barınağının yapıldığını ve 3 adet erkek besi hayvanı verildiğini, bu erkek hayvanları besleyerek sattığını ve dişi hayvanlar alarak işletme kapasitesini de 14 hayvana yükselttiğini belirterek İstanbul'dan köyüne dönüş yaptığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Kendisinin köye ve civar köylere örnek olduğunu, işletmesini ziyaret ettiklerini ve hatta İstanbul'dan bir arkadaşının da ziyaret ettiğini ve İstanbul'dan köye dönüş kararı verdiğini de söyledi.

İl Müdürü Murat Şahin, yaptığı açıklamada; "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 2016-2018 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce uygulanan 30.000 TL Hibe Desteklemeli Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Projesi kapsamında İlimiz genelinde 2016 yılında toplam 181 proje uygulanmış, proje kapsamında 5.430.000 TL hibe ödemesi gerçekleşmiştir, 2017 yılında toplam 190 projeye uygulanmış,proje kapsamında5.700.000 TL hibe ödemesi gerçekleşmiştir, 2018 yılında toplam 197 projeye 5.910.000 TL hibe ödemesi gerçekleşmiştir. Üç yıl içerisinde toplam 568 projeye 17.040 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiştir." dedi.