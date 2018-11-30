Genç erkekler basketbol müsabakaları başladı

Okul Sporlarının 2018-2019 faaliyet programında yer alan A Genç erkekler Basketbol müsabakaları Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez spor salonunda başladı.

Sahaya çıkan takımlar rakibine üstün gelmek ve adını finale yazdırmak adına tüm hünerlerini sergilerken, müsabakalar oldukça çekişmeli geçiyor. 29 Kasım 2018 günü başlayan müsabakalar 5 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan final maçları ile sona erecek. İl birincisi olan takım ise Erzincan'ı il dışında temsil etme hakkı kazanacak. A Gençler Basketbol müsabakalarında 2 grupta toplam 7 takım mücadele veriyor. A grubunda Erzincan Anadolu Lisesi, Mustafa Doğan Anadolu Lisesi, Hazarfen Ahmet Çelebi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Erzincan Fen Lisesi mücadele ederken, B grubunda ise Özel final Temel Lisesi, Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ve Erzincan Lisesi mücadele ediyor.