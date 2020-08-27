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Genç hafız kaza kurşunuyla hayatını kaybetti

Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Harmantepe köyünde 20 yaşındaki K.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Harmantepe köyünde 20 yaşındaki K.S., silahla şakalaşırken tüfeğin ateş alması sonucu amcaoğlu 18 yaşındaki Samet Sulu'yu vurdu. Talihsiz genç kaldırıldığı hastane de yaşamını yitirdi.


Olay, dün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan yaz tatili için Çayırlı ilçesi Harmantepe köyüne gelen K.S., iddiaya göre evin bahçesinde amcasına ait tüfekle şakalaştığı sırada kazara ateş almasıyla birlikte karşısında duran Samet Sulu'yu vurdu. Ağır yaralanan Sulu, ambulansla kaldırıldığı hastane de hayatını kaybetti. 18 yaşındaki talihsiz gencin de Trabzon'da hafızlık eğitimi aldığı ve tatil için memleketine geldiği bilgisine ulaşıldı.


Öte yandan K.S., gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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