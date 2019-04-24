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Genç Kızlar Voleybol müsabakaları başladı

Erzincan’da Okul Sporlarının faaliyetleri aralıksız olarak devam ediyor.

Erzincan'da Okul Sporlarının faaliyetleri aralıksız olarak devam ediyor.


Okul Sporlarının 2018-2019 eğitim öğretim yılı faaliyet programında yer alan B genç kızlar Voleybol il birinciliği müsabakaları başladı. Erzincan Merkez spor salonunda başlayan müsabakalar 29 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan final maçları ile sona erecek. 2 grupta 7 takımın mücadele ettiği müsabakalar oldukça çekişmeli geçiyor.


A grubunda; Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Mustafa Doğan Anadolu Lisesi, TOBB Binali Yıldırım Kız İmam Hatip Lisesi, Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi mücadele ederken, B grubunda Özel Doğa Lisesi, Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İpekyolu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi mücadele ediyor.

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