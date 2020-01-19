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Genç Şavak Der Futbol Turnuvası Vali Recep Yazıcıoğlu sezonu başlıyor

Erzincan’da faaliyetlerine başlayan Genç Şavak Derneği, Genç Şavak Der Futbol Turnuvası Vali Recep Yazıcıoğlu sezonu adı altında futbol turnuvası düzenliyor.

Erzincan'da faaliyetlerine başlayan Genç Şavak Derneği, Genç Şavak Der Futbol Turnuvası Vali Recep Yazıcıoğlu sezonu adı altında futbol turnuvası düzenliyor.


Genç Şavak Der Futbol Turnuvası Vali Recep Yazıcıoğlu sezonuna toplamda 14 takım katılıyor. 27 Ocak'ta başlayacak olan turnuvada gençlerin kaynaşması amaçlanıyor.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Genç Şavak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Beydili, turnuvaya katılan bütün takımlara ve katkı sunan her bireye teşekkür etti.


Beydili açıklamasında; “Genç Şavak Der Futbol Turnuvası Vali Recep Yazıcıoğlu Sezonu takım başvuruları an itibari ile sona ermiştir. Turnuvanın zamansal anlamda sorunu olmasına rağmen ve kısa bir süre tanınmasına rağmen muazzam düzeyde başvuru yapılmıştır. Öncelikle turnuvaya katılan bütün takımlar olmak üzere, katkı sunan, her bireye sonsuz teşekkürler” dedi.


Turnuvaya katılacak takımların listesi ise şu şekilde:


1- 1903 Şavak Spor


2- Asil Şavak Spor


3- Çakır Şavak Spor


4- Değişim Şavak Spor


5- Efsane Şavak Spor


6- İstasyon Şavak Spor


7- Şavak Karaca Spor


8- Şavak İliç Sanahsi Spor


9- Şavak İliç Gençlik Spor


10- Şafak Sigorta 24 Spor


11- Şavak Gün-Pack Spor


12- Şavak Car Spor


13- Şavak Karadaş Spor


14- Tadın Süt Şavak Spor

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