Gençler Futbol müsabakaları tamamlandı

Erzincan'da Okul Sporları kapsamında düzenlenen A Genç erkekler ve A Genç Kızlar Futbol il birinciliği müsabakaları final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Okul Sporları 2018-2019 faaliyetleri aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda 11-14 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen A Genç erkekler ve kızlar Futbol il birinciliği müsabakaları yapılan final maçları ile sona erdi. A Genç Erkekler Futbol il birinciliği Final müsabakasında Erzincan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Hazarfen Ahmet Çelebi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletiz Pisti sahasında gerçekleştirilen final müsabakasının ilk yarısını Erzincan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 1-0 önde kapattı. Müsabakanın ikinci yarsında üst üste gelen goller ile final karşılaşmasını Hazarfen Ahmet Çelebi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 4-2 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. A Genç kızlarda ise Şampiyon Erzincan Spor Lisesi oldu. Final maçı sonrasında düzenlenen törende dereceye giren takımlara ve sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Düzenlenen ödül törenine Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, İl Milli eğitim Müdürü Aziz Gün ve sporcular katıldı. Ödül töreni hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. Öte yandan erkeklerde Hazarfen Ahmet Çelebi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Kızlarda İse Erzincan Spor Lisesi Erzincan'ı gurup müsabakalarında temsil edecek.