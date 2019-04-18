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Gençler şehitler için dua ettiler

Erzincan’da gençler Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek şehitler için dualar ettiler.

Erzincan'da gençler Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek şehitler için dualar ettiler.


Erzincan Gençlik Merkezi gönüllü gençleri Şehitler Haftası dolayısıyla bir araya gelerek Erzincan Garnizon Şehitliğini ziyaret edip bu vatan için kanlarını vermiş vatan evlatları için dualar ettiler. Şehitlerin mezarlarını temizleyip dualar eden gençler şehitlerimizi rahmet ve minnetle andıklarını belirttiler. "Gençlerimizi duyarlı olmaları ve örnek davranışlarından dolayı kutluyoruz" şeklinde konuşan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, "Erzincan Gençlik Merkezimizde ki gönüllü gençlerimiz Şehitler Haftası dolayısıyla şehitlerimiz için dualar edip şehitlik ziyareti gerçekleştirdiler. Vatan için canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Milli birlik ve beraberlik ruhu sürdükçe ve yeni nesillere aktarıldıkça, millet varlığı devam edecektir. Yeni yetişen nesillerin milli ve manevi değerlerle donanımlı ve insanlık sevgisiyle yetiştirilmesi çok önemlidir. Bizlerde bu şuurla gençlerimiz için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Gençlerimizi örnek davranışlarından dolayı kutluyoruz" dedi.

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