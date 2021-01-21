İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençlere yangın eğitimi verildi

Erzincan’da gençlere yangın eğitimi verildi.

Erzincan'da gençlere yangın eğitimi verildi.


Erzincan Gençlik Merkezi ve Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü organizasyonu ile itfaiye ekipleri tarafından Erzincan Gençlik Merkezinde gençlere yangın güvenliği temel eğitimi verildi.


Halkı, kurum ve kuruluşları yangınlar konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak amacıyla Erzincan İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği faaliyetlerini sürdürüyor.


Bu kapsamda korona virüs tedbirleri alınarak maske ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde Erzincan Gençlik Merkezinde gençlere yanma ve yangın bilgisi, yangından korunma tedbirleri, yangın söndürme maddeleri ve söndürme yöntemleri hakkında teorik eğitim verildi. Teorik eğitimin ardından sıvı yangınlarına (B sınıfı) müdahale ve söndürme tatbikatı da yapılarak eğitim sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.