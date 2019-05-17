İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençlik Haftası El sanatları sergisi açıldı

Erzincan’da 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında “Gençlik Haftası El Sanatları Sergisi” açıldı.

Erzincan'da 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında “Gençlik Haftası El Sanatları Sergisi” açıldı.


Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Yurt Müdürlüklerinde öğrenciler tarafından kurslarda yapılan El sanatları eserleri Canpark Avm'de görücüye çıktı. Öğrencilerin özenerek hazırladıkları eserlerin sergilendiği el sanatları sergisinin açılışını Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, İş Kur Erzincan İl Müdürü Ömer Faruk Çelik, Erzincan Ticaret İl Müdürü Recai Palabıyık, Yurt Müdürleri ve Öğrenciler katıldı. Açılış kurdelelinin kesilmesinin ardından davetliler tarafından sergi gezildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.