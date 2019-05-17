Erzincan'da 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında “Gençlik Haftası El Sanatları Sergisi” açıldı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Yurt Müdürlüklerinde öğrenciler tarafından kurslarda yapılan El sanatları eserleri Canpark Avm'de görücüye çıktı. Öğrencilerin özenerek hazırladıkları eserlerin sergilendiği el sanatları sergisinin açılışını Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, İş Kur Erzincan İl Müdürü Ömer Faruk Çelik, Erzincan Ticaret İl Müdürü Recai Palabıyık, Yurt Müdürleri ve Öğrenciler katıldı. Açılış kurdelelinin kesilmesinin ardından davetliler tarafından sergi gezildi.