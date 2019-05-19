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Gençlik Haftası Taekwondo Turnuvası yapıldı

Erzincan’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dolayısıyla Taekwondo İl birinciliği müsabakaları yapıldı.

Erzincan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dolayısıyla Taekwondo İl birinciliği müsabakaları yapıldı.


Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri aralıksız olarak devam ediyor.


Gençlik Haftası kapsamında kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenirken, yine bu kapsamda organize edilen Gençlik Haftası Taekwondo İl birinciliği müsabakaları Erzincan Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi. Büyük çekişmenin yaşandığı müsabakalarda kazanan dostluk oldu.

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