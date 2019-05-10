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Gençlik kampları tanıtımları devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Gençlik Kampı tanıtımları devam ediyor.


12-13 yaş grubu kız ve erkeklerin Mavi Kamplara, 14-15, 16-17 ve 18-22 yaş grubu kız ve erkelerin ise Yeşil Kamplara başvurabileceğini kaydeden Gençlik Liderleri, kamplarda at biniciliği, dağ bisikleti, paintball, deniz ve havuz etkinliği, el sanatları, geziler, halk oyunları, ip parkuru, kano, kişisel gelişim eğitimleri, kitap okuma saatleri, mangala, okçuluk, rafting, sokak oyunları, tiyatro ve müzik eğitimleri, doğa yürüyüşleri gibi birçok etkinliğe tüm gençleri davet ettiler.


Erzincan'a 240 kişilik kamp kontenjanının verildiğini bildiren Gençlik Liderleri, kamp merkezleri arasında Mersin, Samsun 19 Mayıs, Bolu Aladağ, Kırşehir Kaman, Trabzon Doğu Karadeniz, Kastamonu Yolkonak olduğunu kaydettiler. Kamplara katılmak isteyen gençlerin http://e-genc.gsb.gov.trinternet adresinden online olarak kamp başvurularını yapabileceklerini belirten Gençlik Liderleri internet imkanı olmayan gençlerin ise Erzincan Gençlik Merkezi'ne gelerek başvurularını yapabileceğini bildirdiler.

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