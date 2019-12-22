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Gen?lik ve Spor Bakanl???'nca Erzincan'a 58 milyon 751 bin TL'lik yat?r?m yap?lacak

Gen?lik ve Spor Bakanl???’nca Erzincan’a 58 milyon 751 bin TL’lik sportif yat?r?m yap?lacak.

Gen?lik ve Spor Bakanl???'nca Erzincan'a 58 milyon 751 bin TL'lik sportif yat?r?m yap?lacak.


Gen?lik ve Spor Bakan? Mehmet Muharrem Kasapo?lu'nun kat?l?m?yla yar?n Erzincan'da yap?lacak olan sportif yat?r?mlara ili?kin protokol imzalanacak.


Erzincan'a toplamda 58 milyon 751 bin TL tutar?nda yap?lacak yat?r?mlar ?u ?ekilde:


5 adet (24*44 metre ?l??s?nde) kapal? hal? saha 3.750.000 TL


5 adet (24*44 metre ?l??s?nde) a??k hal? saha 1.500.000 TL


12 adet a??k basketbol sahas? 720.000 TL


1 adet tip antrenman spor sahas? 2.300.000 TL


1500 seyircili spor salonu 17.500.000 TL


Do?a sporlar? tesisleri 12.981.000 TL


Ergan Da??na Sporcu Kamp Merkezi, sentetik ve do?al ?im y?zeyli futbol sahas? ve ikili soyunma odas? 20.000.000

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