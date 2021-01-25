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"Gençlik Zamanı" konusu Erzincan Diyanet Gençlik Merkezi'nde çevrimiçi olarak konuşuldu

Erzincan İl Müftülüğü Gençlik Hizmetleri Koordinatörlüğünün düzenlemiş olduğu çevrimiçi sohbet programlarının bu haftaki konuğu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr.

Burhan İşliyen oldu.


Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır'ın açılış konuşmasının ardından, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, gençlerin zamanı nasıl değerlendirmeleri gerektiği üzerine üniversite öğrencilerinin sordukları soruları cevaplandırdı.


Erzincan Diyanet Gençlik Merkezi salonunda salgın hastalık tedbirleri de göz önünde bulundurularak, hoş bir sohbet ortamıyla ve çeşitli ikramların da hazırlanıp sunulduğu düzlemde gerçekleştirilen program, gençlik merkezinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

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