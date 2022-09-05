İhlas Haber Ajansı

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Genel temizlik çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi şehir genelinde başlatmış olduğu genel temizlik çalışmalarına devam ediyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri rutin temizlik çalışmalarının dışında genel temizlik çalışmalarına da hızla devam ediyor. Kentin her köşesini temiz tutmak adına çalışmalarına gece gündüz devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Buğday Meydanı ve eski sanayi sitesinde temizlik çalışmalarını tamamladı.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle sürdürülen çalışmalarda, katı atıkların toplanması, sokakların süpürülmesi ve yıkanması gibi çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan temizlik çalışmaları belirlenen plan doğrultusunda şehir genelinde devam edecek.

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