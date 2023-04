Gezici Bağlama Atölyesi ile bağlama gelecek nesillere aktarılıyor

Türk halk müziği sanatçısı ve bağlama virtüözü Erdal Erzincan, bağlama geleneğini gelecek nesillere aktarmak için "Gezici Bağlama Atölyesi" ile Erzincan, Tunceli ve Erzurum'un en ücra köylerine kadar giderek kurs veriyor.

Yaklaşık 4 yıl öce kurduğu Gezici Bağlama Atölyesi ile Erzincan, Tunceli ve Erzurum'un en ücra köylerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelmeyi hedefleyen sanatçı Erdal Erzincan, bu sürede birçok gence bağlama çalmayı öğretirken, gittiği bölgelerde derlemeler de yapıyor. En son Erzincan'ın Tatlısu köyünde atölye çerçevesinde gençlerle bir araya gelen Erdal Erzincan, 4 yıldan bu yana bu projeyi yürüttüklerini söyledi. Projeye, 3 ilde 25 öğrenciyle başladıklarını belirten Erzincan, "Köy köy dolaşıyoruz. Sabit bir ekiple her dersimizi bir köyde yapıyoruz. Onun için adımız Gezici Bağlama Atölyesi. Her gittiğimiz köyde heybemize bir şey dolduruyoruz. Masal dolduruyoruz, oranın yemek kültürünü, folklorunu, deyişlerini, semahlarını, ne varsa o köye dair her şeyi öğrencilerimize aşılamaya çalışıyoruz. Öğrenciler hem köklerinden haberdar oluyorlar hem de İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de büyük kentlerde şekillenen bağlama eğitimini buraya taşıyoruz. İkisi birlikte olunca gerçekten güzel bir sonuç çıkmaya başladı" dedi.

Projeye başlarken süreyi 3 yıl olarak düşündüklerini aktaran Erzincan, "Ama eğitim çift yönlü olunca, hem yerel hem gelen eğitim olunca bunu 5-6 yılda tamamlamayı düşünüyoruz. Yine bu coğrafyada bir yıl sonra da yeni bir grup oluşturacağız. Bu şekilde bu topraklarda özüne uygun akademik bir eğitim şekillenmiş olacak" diye konuştu.