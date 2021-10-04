Girlevik 2 - Mercan Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek

Erzincan'daki Girlevik 2-Mercan Hidroelektrik Santrali 'işletme hakkının verilmesi' yöntemiyle özelleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından Erzincan'daki Girlevik 2 - Mercan Hidroelektrik Santrali ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazlar "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığın Resmi Gazetede yayımlanan ilanına göre, santralin işletme hakkının verilmesi için birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle ihale yapılacak.

İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Geçici teminat bedeli 1 milyon 500 bin lira olarak belirlenen ihaleye katılmak için isteklilerin tekliflerini kapalı zarf içerisinde 23 Kasım saat 17.00'ye kadar elden teslim etmeleri gerekecek.

Girlevik 2 Hidroelektrik Santrali Erzincan'ın Merkez ilçesinde Mercan Deresi üzerindedir. Kamuya ait olan Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından işletilen santral 11,58 MWe kurulu gücü ile Türkiye'nin 734. Erzincan'ın ise 5. büyük enerji santralidir. Tesis ayrıca Türkiye'nin 326. büyük Hidroelektrik Santrali'dir. Girlevik 2 HES ortalama 29.712.248 kilovatsaat elektrik üretimi ile 8.181 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilir.