Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Özkorul: “ Türkiye, dünyanın 190'dan fazla ülkesinden 5 milyonu aşkın yabancıyı barındırıyor"

Erzincan'da, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Gözde Özkorul konuşma yaptı. Özkorul “Dünyanın 190'dan fazla ülkesinden 5 milyonu aşkın yabancıyı barındıran bir devlet olarak Türkiye, dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapmasına rağmen, diğer yerlerdeki göçmenlere karşı sergilenen çirkinliklerin yaşanmadığı bir ülkedir” dedi.

Gözde Özkorul, Türkiye'nin insanlara kökeninden inancından, dininden, renginden, dilinden, kültüründen önce insan olarak baktığının altını çizdi.

Anadolu'nun asırlardır göçmenler yurdu olduğunu ve bu açıdan dünyanın en önemli göç rotalarından biri üzerinde yer alan Türkiye'nin tarih boyunca çok büyük göç süreçlerine tanıklık ve ev sahipliği ettiğini aktaran Özkorul, “Son yıllarda ülkemizin istikrarı ve coğrafi konumunun yanı sıra bölgesinde yaşanan çatışmalar, ülkemize yönelik göçü teşvik eden bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır” şeklinde konuştu.

“4 milyon Suriyeliyi sınırlarımızdan geri iterek kadınları ve çocukları ölüme terk etmedik”

Göçmenlere ve sığınmacılara yönelik olarak göçmenler günü vesilesiyle Türkiye'nin neleri yaptığından değil neleri yapmadığından bahsetmenin daha doğru olacağını kaydeden Özkorul, “Biz 2011 yılında Suriye'de başlayan çatışma ortamından kaçan yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi sınırlarımızdan geri iterek, duvarlar örerek kadınları ve çocukları bombaların ve çatışmaların arasında ölüme terk etmedik. Biz kucağında çocuğuyla, yavrusunun gelecek kaygısıyla sınırlara kadar gelmiş hiçbir babaya çelme takarak yavrusuyla beraber yere düşürmedik. Biz sınırda gördüğümüz hiçbir yabancının kıyafetlerini çıkararak donmaları için bilerek dışarıya atmadık. Biz içinde küçük çocukların ve kadınların olduğu botları kasten patlatarak insanlığın sulara gömülüp gitmesine izin vermedik. Birlikte yaşadığımız kimseyi dili, dini, rengi, kültürü farklı olduğu için ayrıştırmadık. Biz refakatsiz çocukları kaybetmedik. Biz hiçbir soydaşımızı ülkemiz sınırları dışında da olsa yalnız bırakmadık bırakmayacağız. Hiçbir yabancıyı ötekileştirmeden, siz, biz ayrımı yapmadan toplumsal barış ve huzurun zedeleneceği olaylara meydan vermeden yabancının toplumumuzla, toplumumuzun da yabancıyla uyumunu sağlamaya yönelik çalışmalar yaptık. Kısaca biz ülkemizde bulunan her ferdin insan olana yakışır şekilde yaşaması için çalıştık” ifadelerini kullandı.

Göç İdaresi Başkanlığı olarak kamu düzen ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik ilgili kurumların aldığı tedbirler ile göçmen haklarının korunması ve insan onuru arasındaki hassas dengeyi korumak konusunda terazinin 2 kefesi arasında bir rekabet olmadığını belirten Özkorul, aksine bu iki kefenin birbirini tamamladığını unutmayarak çalışmalara aynı dikkatle devam edeceklerini söyledi.

“Atalarımızdan bize miras bırakılan insani değerlerimizi, kültür mirasımızı, onurumuzla, gururumuzla bizden sonraki nesillere aktarmayı niyaz ediyorum” diyen Özkorul, katılımcılara keyifli bir etkinlik geçirmeleri dileklerinde bulundu.