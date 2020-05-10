İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göçerler baharda kışa yakalandı

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayvan sürüleriyle yol alan göçerlere bahar ayında kışı yaşattı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayvan sürüleriyle yol alan göçerlere bahar ayında kışı yaşattı.


Yaz boyunca koyun sürülerini otlatmak için Çayırlı ilçesine bağlı Esendoruk yaylasına çıkan göçerler, kara yakalandı. Mayıs ayında kar sürpriziyle karşılaşan göçerler, “Karın yağmasıyla çok sıkıntı çektik. Kar yağışına yakalanmamak için çok mücadele ettik ama başarılı olamadık. Kar bizi yolda yakaladı. İnşallah daha fazla kardan etkilenmeyiz” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.