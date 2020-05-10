Göçerler baharda kışa yakalandı

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayvan sürüleriyle yol alan göçerlere bahar ayında kışı yaşattı.

Yaz boyunca koyun sürülerini otlatmak için Çayırlı ilçesine bağlı Esendoruk yaylasına çıkan göçerler, kara yakalandı. Mayıs ayında kar sürpriziyle karşılaşan göçerler, “Karın yağmasıyla çok sıkıntı çektik. Kar yağışına yakalanmamak için çok mücadele ettik ama başarılı olamadık. Kar bizi yolda yakaladı. İnşallah daha fazla kardan etkilenmeyiz” ifadelerine yer verdi.