Göçerlerin dönüş yolculuğu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, yaz mevsimini yaylalarda geçiren göçerler, zorlu geri dönüş yolculuğuna başladı.

Yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için Erzincan'a gelerek Tercan'daki yaylalara çıkan göçerler, havaların soğumasıyla birlikte köylerine doğru dönüş yolculuğuna çıktı.

Bölgedeki yüksek rakımlı yaylalarda 3- 4 ay konaklayan göçerler, zorlu ve meşakkatli bir yolculuğun sonunda Tercan ilçe merkezine ulaşıyor.

Burada belirli alanlarda çadırda konaklayan göçerler, sürülerini birkaç gün dinlendirerek yeniden yola koyuluyor.

Göçerler, kilometrelerce yol kat ettikten sonra köylerine ulaşıyor.

Yayla yaşamının zor olduğunu ifade eden göçerlerden Muhsin Aydın, "Ekim ayının ilk haftasında, havaların soğumasından dolayı yağış oluyor. Bizler de bu nedenden dolayı tekrar geri dönüş yoluna düşüyoruz. Sürülerimizi yaylalardan köyümüze kadar yayan götürüyoruz. Yaklaşık 10 gün boyunca Erzincan - Erzurum - Hınıs arası yolda gideceğiz." dedi.

Ağrı'dan Tercan'a gelerek çobanlık yaptığını belirten İsmail Çelik ise Munzur Dağı eteklerinde sürü otlatarak geçimini sağladığını dile getirdi.

Çelik, "Ailemi bırakıp Ağrı'dan çobanlık yapmaya geldim. Yaylada koyunları otlatırken tek başınaydım. Munzur Dağında sezonu bitirdik. Yola çıktık. Yayladan indikten sonra bir gün konakladık. Koyunlarımız dinlendikten sonra tekrar yola çıktık. Yolculuğumuz yavaş yavaş devam edecek." diye konuştu.