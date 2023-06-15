Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden, Erzincan'ın da bulunduğu kuzeydoğu kesimlerde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre;15 Haziran Perşembe günü; Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Turuncu yağış uyarısı verilen illerdeki vatandaşlara #AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapıldı. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekmektedir.