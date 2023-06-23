Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden, Erzincan'ın da bulunduğu doğu kesimlerde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Beklenen yerel kuvvetli yağışlar ile birlikte meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.