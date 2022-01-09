İhlas Haber Ajansı

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Göl manzaralı Ergan Dağında kayak keyfi

Erzincan’daki Ergan Dağı Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar göl manzaralı tesislerde kayak ve manzaranın keyfini çıkardı.


Konaklama tesisi bulunmadığı için özellikle hafta sonları Erzincan ve çevre illerden gelen kayak severleri ağırlayan kayak merkezi, doğasıyla ziyaretçilerine güzel manzara eşliğinde kayak yapma imkanı sunuyor.


Geçtiğimiz 25 Aralıkta yeni sezonun başlamasıyla birlikte hafta sonu kayakçılar kayak keyfi yaşadı. Kayak yapmayanlar ise aileleriyle birlikte buz tutan Ardıçlı gölü manzarasının tadını çıkardı.


Öte yandan Ergan Dağı Kayak Merkezinde yaş grupları kayak il birinciliği müsabakaları gerçekleşti. Alp disiplini, kayaklı koşu ve snowboard kategorilerinde yapılan yarışmalarda dereceye giren sporculara madalya verildi.

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