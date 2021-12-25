Göl manzaralı Ergan Dağı'nda kayak sezonu başladı

Erzincan'daki Ardıçlı gölü manzaralı Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonu bugün açıldı.

Erzincan il merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ergan Dağı'nda yer alan, dört etaptan oluşan ve kesintisiz 15 kilometre kayak yapma alanına sahip merkezde, sezonun açılması için kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaştı.

Merkezde kayak yaparak doyasıya eğlenen konuklar, tesislerin bulunduğu alanda yer alan ve buz tutan Ardıçlı Gölü çevresinde manzaranın keyfini çıkarıp, fotoğraf çektirdi.

Yerli ve yabancı kayak severleri Ergan'a davet eden vatandaşlar, “Sabırsızlıkla beklediğimiz Ergan Dağı Kayak Tesisleri bugün açıldı. Türkiye'nin en uzun pistine sahip Ergan Dağı'nda herkesi kayak yapmaya bekliyoruz. 15 kilometrelik bir pistimiz var, tek seferde 12 kilometre bir inişimiz oluyor. Bin 200 metre gece kayağı pistimiz var, bu da Erzincan için çok büyük bir avantaj. Bugün hepimiz çok heyecanlıyız açılışımızı yapmış bulunmaktayız ve 2022 yılı için tüm kayakçılara kazasız belasız hayırlı bir sezon diliyoruz." İfadelerine yer verdiler.