Gönüllü gençler çevre temizliği yaptı

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi öğrencileri ve Gençlik Merkezi gönüllülerinin katılımıyla "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Kent Ormanı içerisinde çevre temizliği yaptı. Gönüllü gençler ormanlık alanda bulunan çöpleri de temizleyerek örnek bir davranış sergiledi. Doğanın temiz tutulmasının önemine dikkat çeken üniversite öğrencisi gençler, vatandaşların daha hassas davranmaları konusunda çağrıda da bulundu.

“Doğayı sev, çevreyi koru” sloganıyla geçekleştirilen etkinlikte Gençlik Merkezi gönüllüleri, “Her kesimin çevre bilincini artırmak, doğal kaynakların sürdürülebilir kaynaklarını teşvik etmek ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla çalışıyoruz” ifadelerini kullandılar.