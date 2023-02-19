Gönüllü öğretmenler depremzedeler için seferber oldu

Deprem bölgesinde deprem travmasını atlatamayan binlerce çocuk için gönüllü öğretmenler seferber oluyor. Çadır kentlerde kurulan oyun alanlarında çocuklara yönelik oyunlar sergileniyor. Gün boyu çocuklarla ilgilenen gönüllüler, aynı zamanda ailelere de psikolojik destek veriyor.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü 5'i Rehberlik ve Araştırma Merkezinden olmak üzere toplam 13 psikolojik danışmanı deprem bölgesinde psiko-sosyal destek ekibi olarak görevlendirildi. Bu çerçevede psiko-sosyal destek çadırında çocuklar ve ailelerine yönelik psiko-sosyal destek hizmetleri gerçekleştirilmekte. Okul bahçelerinde kurulan çadır kentlerde de psiko-sosyal çadırlarının kurulması ve etkinliklerinin yapılmasına katkı sağlandı. Psiko-sosyal çadırlarında çocuklara yönelik ısınma oyunları, müzikli oyunlar, boyama, oyun hamurları ile gün boyu aktiviteler gerçekleştirilmekte. Ayrıca çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik bireysel görüşmeler yapıldı. Yine bu çerçevede gönüllülük esas olmak üzere velilere yönelik psiko-eğitim oturumlar düzenleniyor.