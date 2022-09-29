İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Göreve başlayan Kaymakam Kaymakçı köy denetimlerine başladı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde son kararnameyle göreve yeni başlayan Kaymakam Cafer Kaymakçı, köy denetimleri ve ziyaretleri çerçevesinde ilçeye bağlı Kızılca, Kuzuören, Dallıca ve Yaylayolu köylerinde incelemelerde bulundu.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde son kararnameyle göreve yeni başlayan Kaymakam Cafer Kaymakçı, köy denetimleri ve ziyaretleri çerçevesinde ilçeye bağlı Kızılca, Kuzuören, Dallıca ve Yaylayolu köylerinde incelemelerde bulundu.


Kaymakam Cafer Kaymakçı, köy denetimleri ve ziyaretleri çerçevesinde ilçeye bağlı Kızılca, Kuzuören, Dallıca ve Yaylayolu köylerinde incelemelerde bulunarak köylerde yapılan çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi aldı. Daha sonra vatandaşlar ile bir araya gelen Kaymakam Kaymakçı, vatandaşların şikâyet, talep ve önerilerini dinledi.


İncelemelerde, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Binbaşı Emre Çapan, Merkez Karakol Komutanı Ahmet Abak, Beşgöze Karakol Komutanı Mustafa Kaplan ve ilgili kurum amirleri Kaymakam Cafer Kaymakçı'ya eşlik ettiler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.