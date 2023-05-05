Gözleriniz yolda, gönlünüz darda kalmasın

Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu bahçesindeki Trafik Eğitim Parkında düzenlenen programa; Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzincan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Demir, öğretmenler, trafik polisleri ve öğrenciler katıldı.

Çocuklara trafik bilincinin aşılanması, farkındalık oluşturulması, trafik işaret ve ışıklarında ne şekilde hareket edileceğinin ve karşılaşılan sorunlara karşı ne gibi tedbirler alınacağının öğretilmesi amacıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkında trafik polisleri tarafından öğrencilere eğitimler verildi.

Vali Mehmet Makas ve beraberindeki protokol mensupları eğitime katılan öğrencilerle sohbet ederek, kırmızı düdük ve hediye taktim ettiler.

Vali Makas, trafik kurallarına duyarlı ve bu kuralların uygulamaya geçirilmesinde farkındalık sahibi yeni nesillerin yetişmesi temennisinde bulunarak, tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını istedi.